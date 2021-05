Luis Gerardo Méndez dedica su nueva película a su papá

El actor Luis Gerardo Méndez regresó a México para presentar su nueva película “Medios hermanos”, en la que fungió como productor en Estados Unidos, después de un difícil año en el que perdió a su papá por Covid-19. Además, reveló para quién está dedicada esta cinta cinematográfica, esto de acuerdo con información de Infobae.

El famoso mencionó en entrevista para “Ventaneando” que durante los últimos 12 meses, su vida dio un cambio drástico, pues la emergencia sanitaria por coronavirus afectó directamente a su familia y, sobre todo, a su papá.

“Particularmente, cambió muchísimo el significado de esta película para mí. Es una carta de amor a mi papá. Fíjate como es la vida, yo tenía la película lista desde diciembre, pasé Navidad con mi papá y pensé en ponérsela en la computadora. Después dije ‘no, que la vea en la pantalla grande’, pero ya no pasó. Seguramente andará arriba de un coche viéndola”, destacó Luis Gerardo.

Asimismo, recalcó que después de todo lo que pasó en su entorno cercano, su vida cambió por completo y tuvo que replantearse su forma de percibir la vida.

“Pasas a cuestionarte cómo pasas tu tiempo, cuáles son tus prioridades, tus valores, tus jerarquías. En el lado creativo, me puse por primera vez a escribir, algo que nunca había hecho. Hay que reinventarse y poner la cabeza en otro lado. Yo estoy loco y no me para la cabeza. También debemos aprender a descansar y saber que no está mal no hacer nada”, remarcó el artista para el show de espectáculos.

Respecto a Medios hermanos, el actor mencionó que con este filme espera mostrar no sólo las relaciones familiares, sino también ahondar en temas como la migración.