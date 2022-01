La noche en que avisaron que intubarían a su papá, Luis Gerardo Méndez supo que no lo volvería a ver sonreír.

Y es que, contó el actor a través de su cuenta de Twitter, las probabilidades de que sobreviviera eran del 20 por ciento, según los médicos, porque no estaba vacunado.

Así invitó a sus seguidores a vacunarse, a tomar consciencia de que la nueva variante del Covid-19 es más contagiosa.

“Me tomé esta foto la noche que me avisaron que entubarían a mi padre. Nunca he llorado tanto en mi vida. El doctor nos dijo que tenía un 20% de probabilidades de salir adelante. En realidad esa noche yo sabía que no lo iba a volver a ver sonreír. (Abro hilo...)”, escribió en Twitter.

“Tres semanas después perdió la batalla contra el Covid. Hace 10 meses, no alcanzó la vacuna. Ómicron ya está por todos lados y como hemos visto en otros países, esta será la ola más grande de contagios. Y si bien escuchamos que los síntomas son leves, esto es en las personas vacunadas o que ya tuvieron una infección previa”.