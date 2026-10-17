Luis Miguel alista posible regreso con un giro hacia el funk

Luis Miguel podría regresar a la escena musical explorando el funk, según reveló el productor Gustavo Farías, tras la viralización de una foto del cantante con el guitarrista Paul Jackson Jr. Esta posible colaboración ha despertado nuevas esperanzas entre sus seguidores.

Farías, quien colaboró con Juan Gabriel en sus últimos años de carrera y conoce la trayectoria de Jackson Jr., considera que una colaboración de este tipo podría llevar al cantante a explorar un sonido con el que ya experimentó en el pasado. La posibilidad de nueva música con Jackson Jr. ha generado expectación sobre la dirección artística de “El Sol”.

La conversación sobre esta posible dirección musical se intensificó luego de que una fotografía de Luis Miguel junto a Paul Jackson Jr. en un estudio de grabación se hiciera viral. El intérprete mexicano ya ha incursionado en el funk con temas como “Qué nivel de mujer”, “Cómo es posible que a mi lado” y “Será que no me amas”, esta última un cóver de “Blame it on the boogie” de The Jacksons. Estos temas marcaron una faceta rítmica y bailable en su discografía, demostrando su capacidad para adaptar diversos géneros.

“Yo conozco a Paul Jackson Junior, he trabajado con él, es el master del funk y si Luis Miguel está haciendo eso, buenísimo, porque Luis Miguel es de los artistas más funky que hay en español”, declaró Gustavo Farías, productor musical, de acuerdo con quien.com.

Farías añadió que la gente disfrutará de su trabajo, ya que el músico tiene un buen gusto musical que se refleja en sus producciones y arreglos. Su experiencia garantiza resultados de calidad.

En entrevista con el programa Ventaneando, Farías resaltó la trayectoria de Jackson Jr., con quien ha trabajado anteriormente, y aseguró que su experiencia musical podría dar buenos resultados junto al cantante. Destacó la habilidad de Jackson Jr. para crear ritmos innovadores que conectan con el público y enriquecen cualquier propuesta musical.

El funk se distingue por sus prominentes líneas de bajo, ritmos sincopados y una base rítmica marcada, elementos que invitan al baile y a la expresión espontánea. Este sonido, según Farías, sería compatible con el estilo del intérprete, quien ha demostrado versatilidad a lo largo de su carrera al abordar baladas, boleros y pop con igual maestría.

Hasta el momento, no existe información oficial sobre el género o el repertorio del posible nuevo material de Luis Miguel. Sin embargo, la imagen con Paul Jackson Jr. en el estudio provocó la conversación sobre la posibilidad de que el artista esté trabajando en nueva música, generando un debate entre sus aficionados y la crítica especializada sobre el rumbo de su carrera. Esta situación mantiene en vilo a la industria musical.