Luis Miguel reacciona al cover de Dua Lipa de ‘Bésame mucho’ y comparte foto con ella

El cantante mexicano Luis Miguel se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de publicar una imagen editada en la que aparece junto a Dua Lipa, luego de que la cantante británica interpretara Bésame mucho, en su concierto en México.

Aunque el mexicano no escribió ningún mensaje junto a la imagen, la publicación fue suficiente para que surgieran especulaciones sobre el significado detrás de éste.

La imagen, que muestra a ambos artistas, une dos fotografías por separado en un solo cuadro.

A pesar de no tener contexto, el hecho de que aparezcan juntos generó revuelo entre los fans y provocó miles de comentarios en plataformas como X, entre otros fue tomado como una reacción de Luis Miguel al cover que hizo Dua Lipa, señala excelsior.com.mx.

Durante su primera presentación en el Estadio GNP, Dua Lipa sorprendió al público mexicano al cantar “Bésame mucho”, compuesto por Consuelo Velázquez.

Si bien este tema ha sido versionado por muchos artistas a lo largo del tiempo, una de las interpretaciones más reconocidas es precisamente la de Luis Miguel, incluida en su álbum “Segundo Romance”.

La publicación de Luis Miguel, que no contenía palabras, fue vista como una posible respuesta al gesto de Dua Lipa. Muchos lo interpretaron como una forma sutil de reconocimiento o incluso como una insinuación de una futura colaboración, lo que alimentó aún más el entusiasmo entre sus seguidores.