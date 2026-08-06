Luis Miguel revive una alianza histórica con refresquera 35 años después

Luis Miguel regresó como el gran rostro de Coca-Cola para celebrar los primeros 100 años de la marca en el país en la nueva campaña “Nuestra fórmula es estar siempre juntos”.

Este reencuentro representa el regreso de una de las colaboraciones más icónicas del entretenimiento nacional. Exactamente 35 años después de la memorable campaña ”Vive la sensación”, “El Sol” vuelve a aliarse con la marca para conectar la época dorada de aquel clásico comercial con las nuevas generaciones de fans.

El video, que está disponible en todas las plataformas digitales, lo compartió el artista compartió en sus redes sociales junto con un mensaje: “Una historia con México que no se explica con palabras... se siente en el corazón. Nuestra fórmula es estar siempre juntos. Coca-Cola 100 Años”.

En el video, la figura del cantante acompaña escenas cotidianas cargadas de calidez: desde comidas familiares y sobremesas, hasta celebraciones y reencuentros de varias generaciones de mexicanos.