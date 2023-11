Durante el quinto concierto en la Arena CDMX, Luis Miguel dejó en shock a todos los asistentes al sufrir una terrible caída en pleno concierto.

El accidente de ‘El Sol de México’ provocó que asistentes al evento musical, así como internautas reaccionaran con todo tipo de sentimientos, ya que el momento quedó grabado y luego fue difundido en todo el internet.

Todo sucedió cuando el cantante iba a realizar su icónica pose cuando de la nada, se resbaló y cayó de espaldas.

La caída de Luis Miguel sucedió previó a que el artista comenzara a cantar Te propongo esta noche. En ese momento el cantante intentó hacer uno de sus populares pasos de baile donde dobla una rodilla y levanta una pierna.

‘El Sol de México’ lucía feliz, tenía una sonrisa de oreja a oreja, no obstante, al dar un mal paso se fue para atrás y terminó en el suelo.

Asistentes al concierto, a través de las redes sociales, reportaron que todo sucedió casi al final del concierto. Después de la caída, La Arena Ciudad de México apagó sus luces y luego las volvió a prender.

De acuerdo con varios asistentes, la caída de Luis Miguel se debió a que había agua en el piso del escenario, lo que provocó que este se resbalara. Pero al parecer, el cantante lo tomó a broma ya que, se quedó sentado en el suelo y ahí interpretó varios temas.

El cantante, mientras continuaba con su show, siguió mirando si no le había pasado nada y cuando lo confirmó volvió a caminar normal. Internautas de las redes sociales reaccionaron con gracias y admiración a la caída de Luis Miguel.

“Pero hasta cae con estilo. A este Luis Miguel todo lo que hace lo realiza con estilo”, escribió un internauta.

Otros usuarios de las redes sociales se asombraron con el cantante porque a pesar de su accidente continuó con su concierto e ideó la forma de dar una de sus mejores presentaciones en la Ciudad de México.

”Pero como es un genio, improviso y se cayó en guapo, mi sol”. “Cuando dijeron que el sol azotaría con muchas ondas jamás imaginé que fuera de esta forma”.

“Buen apoyo de acompañamiento de esos dos músicos”, escribieron otro internautas de TikTok.

La Arena CDMX tiene la capacidad de albergar a 22 mil 300 personas por show por lo que Luis Miguel se presentará ante 178 mil 400 personas en total.

Con estos conciertos, ‘El Sol de México’, deleitó a sus fans con los éxitos que han marcado sus más de 40 años de carrera artística.

Entre los que destacan, Suave, Hasta que me olvides, No me puedes dejar así, Palabra de honor, La incondicional, Ahora te puedes marchar, La chica del bikini azul y Cuando calienta el sol, entre muchas otras más.