Luis Miguel volvió a colocarse en el centro de la conversación del espectáculo luego de que Spotify México difundiera una imagen del cantante acompañada de la fecha 3 de diciembre, un anuncio que despertó expectativas entre sus seguidores ante la posibilidad de escuchar música inédita después de casi nueve años.

La publicación comenzó a circular el lunes 23 de noviembre y rápidamente fue retomada por programas de televisión nacional, así como por distintos medios de comunicación y cuentas dedicadas al mundo del entretenimiento.

Aunque la plataforma no especificó qué ocurrirá ese día, el periodista Alex Rodríguez adelantó que se trataría del lanzamiento de una nueva canción del llamado Sol de México, lo que marcaría su regreso a los estrenos musicales.

La expectativa también gira alrededor de la posibilidad de que este sencillo sea el primer adelanto de un álbum de pop, una producción que, de acuerdo con versiones difundidas por periodistas de espectáculos, buscaría recuperar el sonido que caracterizó algunas de sus etapas más reconocidas, particularmente la del disco “Aries”, publicado en 1993.

El último álbum de estudio del cantante fue “¡México por siempre!”, publicado en noviembre de 2017, con el que presentó un repertorio dedicado a la música mexicana. Desde entonces, su actividad musical se concentró principalmente en las presentaciones en vivo.

El posible lanzamiento coincide además con los preparativos de su regreso a los escenarios mediante el Luis Miguel Tour 2027, gira internacional que el intérprete anunció en septiembre pasado y de la que todavía se esperan detalles sobre fechas y ciudades.

Mientras llega el 3 de diciembre, el anuncio de Spotify mantiene la atención sobre el cantante, quien podría abrir una nueva etapa en su carrera con música inédita y el regreso a un sonido pop que sus admiradores esperan desde hace años.