Lupillo Rivera comparte cómo elimina su tatuaje de Belinda

Lupillo Rivera borró el rastro de su amor por Belinda. Después de varios días de espera, el cantante de regional mexicano mostró el resultado final en el brazo que por casi dos años llevó el rostro de la ex coach de La voz México y que finalmente eliminó gracias a un diseño de su hijo L’rey.

“El Toro del corrido” compartió en su cuenta de Instagram el “video que todo mundo estaba esperando, que todo mundo quiere ver”, donde dejó claros sus motivos para quitar el tatuaje con la cara de la artista española y aceptó que su juramento de no retirarlo había sido un error que ahora buscaba enmendar, esto de acuerdo con información de Infobae.

“Estoy muy contento de haber tomado esta decisión. En primer lugar y lo más importante es darle lugar a mi prometida, Giselle Soto, por eso tomé esta decisión de hacerlo. Cada mujer se merece su lugar y hay que darlo”, comentó en el clip de algunos minutos en los que dejó ver el tortuoso proceso para quitar el tan llamativo tatuaje.

“Sé que di mi palabra en algún tiempo de mi vida, me equivoqué, somos seres humanos y ahorita hay que darle a mi mujer”, aseguró para sus 1.3 millones de seguidores.

Lupillo Rivera destacó que al acercarse al tatuador Antonio Morales, mejor conocido como Tanke Rules, conoció varios modelos para sustituir el rostro de Belinda, pero finalmente se decidió por un diseño muy particular y que confeccionó su hijo de 11 años.

“Estaba yo sentado y L’rey traía un marcador y le pregunté ‘¿cómo me quitarías este tatuaje?’ y me lo empezó a pintar y así como me lo pintó, así quedó”, explicó.