Lupillo Rivera se borra el tatuaje que se hizo en honor a Belinda

En el 2019, Lupillo Rivera se tatuó el rostro de Belinda en su brazo izquierdo por una apuesta que hiceron mientras formaron parte del reality La Voz México, donde además nació un romance.

Luego de casi dos años duró el rostro de Belinda tatuado en la piel de Rivera, se dio a conocer que el cantante lo borró. Fue el especialista en tatuajes, Tanke-Rules, quien subió una imagen a su cuenta de instagram informando que había tenido la suerte de cubrirle un tattoo a Rivera, impulsando a la gente a que adivinara cuál había sido.

El trabajo de cubrir el tatuaje se realizó en su estudio de Ciudad Guzmán, Jalisco, dos semanas antes de que Belinda y Christian Nodal hicieran público su compromiso de matrimonio.

Aunque hasta el momento no hay una declaración oficial del cantante, fue el tatuador quien confirmó a algunos medios de comunicación que se trataba de la imagen de Belinda la que se encargó de cubrir, sin embargo, tampoco hay fotografías del resultado.

En su momento Lupillo declaró que "Este tatuaje me lo hice porque Belinda tiene muchos fans que se han tatuado el rostro de ella y en una conversación que teníamos ella y yo en La voz me retó. Me dijo ella 'a que no te tatuas mi cara' y (yo) 'ah, por qué no', me mandó la foto, fui a Las Vegas y ahí me hice el tatuaje".

Rivera sería el segundo hombre público, relacionado con la cantante de Luz sin gravedad, en retirarse un tatuaje en honor a ella, el primero fue Criss Ángel, con quien tuvo una relación en 2016, quien se había puesto la palabra "Beli" en el pecho.

El mes pasado el mago subió una foto a sus redes sociales en donde se observó que dicha palabra había sido cambiada por "God".