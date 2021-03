Lupita D’Alessio aguarda por recibir la vacuna contra el Covid-19

Lupita D’Alessio dio a conocer que ya se inscribió para recibir la vacuna en contra del coronavirus, por lo que solamente espera a que las autoridades la llamen para acudir a recibir el fármaco.

“A Benito Juárez (Quintana Roo) que es la zona hotelera por donde vivo todavía no ha llegado”.

La cantante indicó que esta sustancia ya está disponible en Playa del Carmen, lugar situado cerca de su domicilio, pero que no ha acudido a este punto porque prefiere esperar el turno que se le dé para esto.

Por lo pronto, de acuerdo con información de El Heraldo de México, la intérprete asegura que no sale de su casa, mantiene los protocolos de sanidad y además no deja de usar el cubrebocas para evitar convertirse en portadora del virus.

Pide que se pongan la vacuna

Además de esto, la voz de canciones como Inocente pobre amiga, Mi corazón es un gitano, No preguntes con quién o Qué ganas de no verte nunca más, dijo que las personas no deben desconfiar del fármaco, pues se tuvo que esperar muchos meses para que fuera desarrollado.

“La vacuna es muy importante que no las pongamos todos”.

“Estamos pasando tiempos difíciles y que cuando llegue no quieras ponértela”.

La cantante dijo que al ser una persona de la tercera edad entiende lo que el virus podría hacerle a su cuerpo, por lo que aceptó ser vulnerable y necesitar inmunizarse en cuanto las autoridades lo permitan.

“Por supuesto que soy una persona vulnerable”.

“Tenemos que ser responsables de nuestra propia salud”.