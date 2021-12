Lupita Jones habla sobre la participación de Débora Hallal en Miss Universo 2021

La noche del domingo, se llevó a cabo Miss Universo 2021 y la participante mexicana Débora Hallal no quedó entre las finalistas, motivo por el cual Lupita Jones , directora de Mexicana Universal, no tuvo nada que celebrar.

Como ya es costumbre, la ex Miss Universo realizó un en vivo a través de su cuenta de Instagram para compartir sus expresiones sobre el evento. Jones se mostró triste por la rápida descalificación de la concursante mexicana, pero aún así mantenía la esperanza de que una latinoamericana se llevara la corona.

“El estrés ya se me quitó, pero yo sí quiero que gane una latina”, expresó.

Lupita Jones dijo sentirse con el corazón roto por los resultados, pero orgullosa de la participación de la sinaloense.

“No nos fue bien, caray, pero yo me siento bien orgullosa de mi niña, de Débora. Lo hizo muy bien. Siempre se veía impecable”, aseguró.

A pesar de que Débora no había calificado en las finalistas, Lupita Jones confesó que no duda para nada del esfuerzo y dedicación que puso la mexicana, además de que planea seguir apoyándola en todo lo que quiera hacer a futuro.

“Por supuesto que sí (me dolió) porque me consta el trabajo y la dedicación de Débora. Claro que sí me duele, pero hay que estar aquí fuertes para Débora y abrazarla y seguirla apoyando e impulsando en todo lo que ella quiera lograr. Esto no termina aquí, es una historia que cambia de rumbo y estoy segura que Débora tiene muchos planes, así que, ¡pa’ delante!”, respondió a uno de sus seguidores.