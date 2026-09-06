Luto en el rock: Muere Felipe Souza, exguitarrista de El Tri

El reconocido músico Felipe Souza, exguitarrista de las emblemáticas bandas de rock El Tri y El Haragán y Compañía, falleció el pasado 4 de septiembre a los 61 años. Su muerte provocó una ola de lamentos entre amigos y seguidores del rock mexicano.

La noticia de su deceso fue confirmada por ambas agrupaciones a través de sus redes sociales. En sus comunicados, destacaron no solo el talento musical de Souza, sino también los años de amistad y las experiencias compartidas dentro y fuera de los escenarios.

El Tri publicó en sus plataformas digitales un mensaje donde lamentó el fallecimiento del músico. La banda recordó los numerosos conciertos, viajes y aventuras que compartieron a lo largo de su trayectoria musical.

La agrupación liderada por Alex Lora también destacó la participación de Souza en canciones representativas como “Pobre soñador” y “Mis rolas”. Agradecieron su amistad y la energía que aportó durante su tiempo en la banda.

“Gracias siempre por tu buena vibra y tu amistad. Descansa en paz querido Felipe siempre estarás en nuestros corazones”, expresó El Tri en su publicación, reflejando el sentir de la banda ante la pérdida.

Por su parte, El Haragán y Compañía también reaccionó al deceso de Felipe Souza. La banda reconoció la importancia que el guitarrista tuvo en la historia de la agrupación a lo largo de los años.

”Hoy nos toca despedir a alguien que fue parte importante de nuestra historia”, escribió la banda en sus redes sociales, subrayando el impacto de Souza en su trayectoria musical.

El grupo también agradeció al músico por su trabajo y pasión. Añadieron: “Gracias por cada acorde y tu pasión, tu guitarra ya no sonará aquí, pero seguirá sonando en nuestra memoria”.

Tras hacerse pública la noticia, seguidores de El Tri y El Haragán expresaron sus condolencias en redes sociales. Recordaron el trabajo de Souza como guitarrista y el legado que dejó en el rock nacional.