Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy y Post Malone harán vibrar la final de la Copa del Mundo

A sólo dos días que culmine la gran fiesta mundialista, la FIFA tiene preparado un gran cierre para este evento que reunió a millones de aficionados de futbol, reuniendo para el gran cierre y en un mismo escenario a importantes de figuras de la música.
Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, Post Malone, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, el coro PS22 y la banda Coldplay, serán los artistas que se encargarán de hacer vibrar la gran final de la Copa del Mundo en el show del medio tiempo, algo que nunca se había visto en esta justa mundialista.
Cabe destacar que el cantante Chris Martin, vocalista del grupo británico Coldplay, será el encargado de la dirección artística de todo el espectáculo que se podrá disfrutar en la final el próximo domingo 19 de julio en en el Nueva York-Nueva Jersey Stadium.
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El show tendrá una duración aproximada de 11 minutos y será transmitido a nivel mundial como parte de la cobertura de la gran final.
Además, la presentación tendrá un propósito benéfico, ya que respaldará el FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al deporte para niñas y niños en distintas regiones del mundo.
El organismo también informó que el fondo ya ha recaudado más de 50 millones de dólares, incluidos 1 dolar por cada entrada vendida para los partidos del Mundial 2026, dinero que será destinado a proyectos sociales. La producción del espectáculo estará a cargo de Global Citizen, en asociación con Live Nation y Done + Dusted.
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Con esta innovación, la final del Mundial 2026 adoptará un formato similar al del Super Bowl de la NFL, incorporando por primera vez un espectáculo de medio tiempo con artistas de talla internacional en el partido que definirá al nuevo campeón del mundo.
¿Cuánto cobraron los artistas por el show de medio tiempo?
De acuerdo a marca.mx los artistas que estarán presentes en el show de medio tiempo del Mundial 2026 no recibirán un pago como tal, pues este espectáculo funciona de manera similar al show de medio tiempo del Superbowl, en donde los organizadores costean la producción y logística.
El pago que recibirán Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber es la exposición global, lo que les permitirá aumentar sus ganancias por ventas, streamings y otros ingresos. Además, reciben un pago mínimo durante los ensayos para este espectáculo.
Cabe señalar que en ceremonias anteriores del Mundial, los artistas han aceptado participar sin un pago tradicional. A cambio, los músicos ven un crecimiento histórico en sus plataformas digitales en las semanas siguientes al evento.