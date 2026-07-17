Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy y Post Malone harán vibrar la final de la Copa del Mundo

A sólo dos días que culmine la gran fiesta mundialista, la FIFA tiene preparado un gran cierre para este evento que reunió a millones de aficionados de futbol, reuniendo para el gran cierre y en un mismo escenario a importantes de figuras de la música. Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, Post Malone, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, el coro PS22 y la banda Coldplay, serán los artistas que se encargarán de hacer vibrar la gran final de la Copa del Mundo en el show del medio tiempo, algo que nunca se había visto en esta justa mundialista. Cabe destacar que el cantante Chris Martin, vocalista del grupo británico Coldplay, será el encargado de la dirección artística de todo el espectáculo que se podrá disfrutar en la final el próximo domingo 19 de julio en en el Nueva York-Nueva Jersey Stadium.

El show tendrá una duración aproximada de 11 minutos y será transmitido a nivel mundial como parte de la cobertura de la gran final. Además, la presentación tendrá un propósito benéfico, ya que respaldará el FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al deporte para niñas y niños en distintas regiones del mundo. El organismo también informó que el fondo ya ha recaudado más de 50 millones de dólares, incluidos 1 dolar por cada entrada vendida para los partidos del Mundial 2026, dinero que será destinado a proyectos sociales. La producción del espectáculo estará a cargo de Global Citizen, en asociación con Live Nation y Done + Dusted.