$!Madonna compra la mansión de The Weeknd por 19.3 millones de dólares

Hace ya casi un año que The Weeknd puso en venta su mansión en Los Ángeles, la propiedad estaba a la venta por 25 millones de dólares, pero con el paso del tiempo y sin ningún comprador, el cantante de origen canadiense se dio cuenta de que no iba a poder venderla si no bajaba sus expectativas.

Esta situación la aprovechó Madonna, la ‘Reina del Pop’, que esta semana cerró el trato con The Weeknd por 19.3 millones de dólares, y ahora tiene un nuevo hogar.