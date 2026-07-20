Madonna confunde con su actuación en el Mundial, los fans se preguntan si fue ‘pregrabada’

La ceremonia de clausura de la Copa Mundial se celebró una hora y media antes del inicio del partido y contó con la actuación estelar de Post Malone.

La cantante estadounidense estuvo entre los artistas que actuaron en el enfrentamiento entre España y Argentina en el Estadio MetLife, en East Rutherford, Nueva Jersey.

La actuación de Madonna durante la final del Mundial 2026, generó confusión, ya que los espectadores se preguntaban si su actuación era en directo o no.

Luego, tras la primera parte, Madonna protagonizó el espectáculo del medio tiempo junto con Shakira, BTS Justin Bieber.

La estadounidense interpretó ‘Music’, su éxito de 2000, aunque no estaba en el campo, lo que generó especulaciones de que su actuación podría haber sido pregrabada.

Los espectadores acudieron a X para comentar la actuación, y un usuario preguntó: “¿Madonna estaba pregrabada o estaba en otro lugar?”, mientras que otro se preguntó: “¿Acabamos de ver una actuación pregrabada de Madonna seguida de cinco segundos de ella cantando en su entrada?”.

Madonna llevó su presentación a dos leyendas del futbol brasileño: Ronaldo Nazário y Ronaldinho, ex jugadores que aparecieron junto a ella en un vehículo.

La presentación inició desde “dentro”, y terminó en una de las puertas del estadio, sin que la cantante entrara al terreno de juego.

Ronaldo y Ronaldinho fueron campeones con la selección de Brasil en el Mundial de Corea-Japón 2002 y formaron parte de una generación con más títulos del torneo.