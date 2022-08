$!Madonna dirigirá su película biográfica para que no la realicen hombres

Hasta el momento, la cantante de Like a Virgin, La Isla Bonita, Hung Up, Music, entre otros temas, no ha dado detalles sobre su película biográfica, pero se sabe que no lo protagonizará, pues muchas actrices acudieron a las audiciones de selección. De hecho, se ha revelado que el proceso de selección para poder interpretarla ha sido muy duro, ya que en las audiciones las participantes tuvieron que demostrar sus dotes en el baile y el canto.

Algunas de las actrices que que acudieron a los castings para interpretar a Madonna destacan, Florence Pugh, Julia Garner, Emma Laird, Odessa Young, Alexa Demie y Sidney Sween. Sin embargo, aún no han revelado quién dará vida a “La Reina del Pop”.

El título de la película tampoco se ha revelado, pero se sabe que el filme abordará la vida de la cantante desde los inicios de su carrera hasta la década de los noventa.