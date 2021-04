Madonna es criticada en redes sociales por su eterna juventud

“Si esas fotos son producto del Photoshop, está bien, casi todos tendemos a hacerlo, pero si es producto de tanta cirugía o del remedio para la eterna juventud, ahí sí es decepcionante”, “Ya no puedo reconocerte... parece que te detuviste a la mitad del tiempo... ahora has estado tan obsesionada con el Botox...”, fueron algunas de las críticas más frecuentes de seguidores en contra de la cantante.

Otro de los temas recurrentes en estas recientes publicaciones fue el promover una idea errónea respecto a los estándares de belleza, debido a que hubo usuarios que afirmaron que su físico se trató de una “ilusión”: “Estos es más falso y lleno de filtros que nada, por actitudes así nació la dismorfia de snapchat”.

Hasta el momento, la intérprete de Like a virgin no ha confirmado una reciente intervención quirúrgica en su rostro, aunque es indiscutible que desde hace décadas es uno de los temas centrales sobre su vida íntima. En 2019, tras la publicación del último álbum de estudio de Madonna, The Guardian publicó un artículo de opinión titulado La edad de Madonna no es relevante, lo que cuenta es su música.

En el artículo, la periodista Fiona Sturges afirmó que, en la industria musical, las críticas contra el aspecto físico surgen principalmente contra las mujeres: “Los hombres mayores, con su cabello plateado y líneas de risa, son vistos como majestuosos y sabios, (...) pueden decidir cómo se comportan y, lo que es más importante, cuándo dejan de trabajar. Y consiguen hacer esto sin miedo a las críticas o al vitriolo. Ya es hora de que las artistas femeninas disfruten del mismo privilegio”, opinó

En cuanto a Madonna, la cantante afirmó en 2019 durante una entrevista para Vogue que las personas la han intentado silenciar en más de una ocasión por distintos motivos: “porque no soy lo suficientemente bonita, no canto lo suficientemente bien, no tengo el talento suficiente, no estoy lo suficientemente casada, y ahora es que no soy lo suficientemente joven. Ahora estoy siendo castigada por cumplir 60 años”.

La artista debutó en la década de los ochenta y se consagró como un ícono de la cultura pop y un referente indiscutible de la industria musical en Estados Unidos. Se ha mantenido en el medio durante más de 30 años y su último material de larga duración, Madame X, debutó en el primer lugar de la lista Billboard 200 y vendió 95 mil unidades en su primera semana.

La “Reina del pop” ha protagonizado múltiples polémicas a lo largo de su carrera, entre las que destacan el beso que protagonizó junto a Britney Spears en la entrega de los MTV Music Awards de 2003, el controversial video de su tema Like a prayer, o el videoclip American Life donde denunció la guerra de Irak.