Madonna explica la cancelación de su película autobiográfica

Por diferencias con Universal Studios, en torno al presupuesto y el reparto, naufragó la película biográfica de Madonna, reveló la cantante estadounidense.
La artista de 67 años lo contó en una extensa entrevista publicada por la revista Interview Magazine.
“Se suponía que iba a hacer una película sobre mi vida. Trabajé dos años en el guion y pasé otros dos años en Universal Studios con los productores de línea haciendo presupuestos y casting“, declaró Madonna al editor de Interview Magazine, Mel Ottenberg.
“Tuvimos una ruptura, Universal y yo, por el presupuesto, porque necesitaba —he tenido una vida extraordinaria, una vida enorme, así que necesitaba un presupuesto grande”.
La artista dejó en claro que el proyecto nunca iba a ser una producción modesta. “No va a ser una película indie”, dijo, y señaló que los ejecutivos del estudio no lograron asimilar esa escala, de acuerdo con infobae.com.
Ante el impasse, Madonna exploró una alternativa: rodar en Serbia para reducir costos. La propuesta no prosperó.
“No creo que estuvieran muy entusiasmados con la idea. No sé. Quizás simplemente no creyeron en mí”, afirmó. “Una de sus primeras reacciones fue: ‘No creemos que te quedes en Serbia más de cuatro días’. Y yo les dije: ‘¿Leyeron el guion? Toda mi vida ha sido supervivencia. No voy allí de vacaciones’”.
Posteriormente, Netflix se acercó con una propuesta para desarrollar una serie. Ese camino tampoco resultó sencillo.
La cantante explicó a Interview Magazine que no podía utilizar el guion que había escrito para Universal sin comprárselo a la compañía a un precio que describió como “extorsionador”, a pesar de ser ella su autora. “Eso es simplemente como van las cosas. No pregunten”, dijo con ironía.
La búsqueda de un showrunner para la serie se extendió entre ocho y nueve meses sin resultado. “Pensé: ‘Menos mal que tengo otro trabajo, porque necesito trabajar, necesito crear. Necesito hacer lo que vine a hacer a este mundo’”, relató la artista.
Fue en ese punto cuando retomó el contacto con el productor Stuart Price, con quien había colaborado en el álbum original Confessions on a Dance Floor (2005) y más recientemente en la gira Celebration Tour, aunque reconoció que entre medias habían pasado unos 15 años sin verse ni hablar con frecuencia.