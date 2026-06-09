Madonna presenta ‘Confessions II-The Film’ y adelanta colaboración con Feid

Empieza la cuenta regresiva para escuchar Confessions II y Madonna compartió los primeros seis temas resumidos en un corto que ha llamado Confessions II – The Film que fue dirigido por David Toro y Solomon Chase (el dúo de fotógrafos TORSO).
A lo largo de 10 minutos Madonna nos muestra los escenarios de una fiesta pero acompañada de espías con cámaras en mano cuya artífice, Lourdes Leon, aparece al final. Entre el baile y la distopía es lo que nos muestra este corto.
“Cada canción se desarrolla como una pieza única a lo largo de seis capítulos, entrelazando secuencias interconectadas e impulsadas por la música para crear una experiencia cinematográfica envolvente”, mencionó la cantante en el festival de Tribeca.
Los temas que aparecen en el corto son: “I feel so free”, “Good for the souls”, “One Step Away”, “Bring Your Love”, “Danceteria” y “Read My Lips” feat. Feid.
En este audivisual podemos ver a Sabrina Carpenter en medio de la pista de baile con Madonna, en el que Julia Garner se caracteriza de la Reina del Pop.
En otra de las partes también aparece el colombiano Feid con quien canta “Read My Lips”, una mezcla de electrónica con sonidos latinos.
En otro de los escenarios, específicamente en el baño, aparecen figuras como Arca, Shygirl, Kate Moss, Honey Dijon, Debi Mazar, entre otras.
Madonna reunió a un grupo amplio de celebridades para participar en este adelanto de su próximo material y en los distintos escenarios que se montaron, principalmente en una fiesta.
Confessions II verá la luz el próximo 3 de julio y este contendrá 16 canciones. A pesar de ser llamada la segunda parte de Confessions On A Dance Floor, el LP contendrá sonidos más actuales bajo la producción de Stuart Price, Arca, entre otras figuras.