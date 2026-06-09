Madonna presenta ‘Confessions II-The Film’ y adelanta colaboración con Feid

Empieza la cuenta regresiva para escuchar Confessions II y Madonna compartió los primeros seis temas resumidos en un corto que ha llamado Confessions II – The Film que fue dirigido por David Toro y Solomon Chase (el dúo de fotógrafos TORSO).

A lo largo de 10 minutos Madonna nos muestra los escenarios de una fiesta pero acompañada de espías con cámaras en mano cuya artífice, Lourdes Leon, aparece al final. Entre el baile y la distopía es lo que nos muestra este corto.

“Cada canción se desarrolla como una pieza única a lo largo de seis capítulos, entrelazando secuencias interconectadas e impulsadas por la música para crear una experiencia cinematográfica envolvente”, mencionó la cantante en el festival de Tribeca.

Los temas que aparecen en el corto son: “I feel so free”, “Good for the souls”, “One Step Away”, “Bring Your Love”, “Danceteria” y “Read My Lips” feat. Feid.