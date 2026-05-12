Madonna presentará visual de ‘Confessions II’ en Tribeca

Además de presentar su álbum Confessions II en algunas semanas, Madonna llegará al Festival de Cine de Tribeca para mostrar un visual inspirado en la segunda parte de Confessions On A Dance Floor (2006).

De acuerdo a la información, esta tiene una duración de 10 minutos y fue dirigida por David Toro y Solomon Chase (el dúo de fotógrafos Torso). La presentación será moderada por Jimmy Fallon.

La presentación se realizará el próximo 5 de junio y el contenido de este visual se construye alrededor de las primeras seis canciones, incluyendo “I Feel So Free” y “Bring Your Love”, su dueto con Sabrina Carpenter.

Tribeca lo describe de la siguiente forma: “Cada canción se desarrolla a lo largo de seis capítulos, cada uno un thriller sensual, una ilusión de baile, un sueño febril épico. Al igual que el álbum, difumina la distinción entre las canciones, construyendo narrativas cósmicas que siguen una lógica onírica retorcida”, se lee en su comunicado.

Además, destacan que, durante la duración del audiovisual, Madonna es perseguida por un grupo de mujeres con cámara en mano.

Esto ocurre en varios escenarios en el que muestran distintas facetas que ha vivido la cantante en su carrera en forma de dualidades: privacidad y publicidad, dolor y catarsis, intimidad y comunión, fanatismo y colaboración que la llevan a la pista de baile.

Confessions II verá la luz el próximo 3 de julio y este contendrá 16 canciones. A pesar de ser llamada la segunda parte de Confessions On A Dance Floor, el LP contendrá sonidos más actuales bajo la producción de Stuart Price, Arca, entre otras figuras.