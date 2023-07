Además de esto, la intérprete de Material girl agradeció el apoyo que ha recibido desde que se hizo pública su hospitalización.

“Gracias a todos por su energía positiva, oraciones y palabras de ánimo y sanación. He sentido su amor. Estoy en el camino de la recuperación y me siento muy afortunada de todo lo bueno que tengo en mi vida. Cuando me desperté en el hospital, mi primer pensamiento fueron mis hijos. Pero el segundo fue que no quería decepcionar a la gente que había comprado entradas para el tour. Y tampoco quería defraudar a quienes han trabajado sin descanso conmigo en los últimos meses para crear el show. Odio decepcionar a la gente. Mi prioridad ahora es mi salud y ponerme más fuerte, ¡y les aseguro que estaré con ustedes lo antes posible”, resaltó Madona en su mensaje.