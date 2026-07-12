Madonna revela cómo consiguió un autorretrato de Frida Kahlo

La cantante estadounidense Madonna compartió una de sus obras de arte favoritas del mundo: un autorretrato de Frida Kahlo.

A tan solo unos días de que la llamada Reina del Pop publique su nuevo álbum Confessions II, el que es quizá su mejor disco en la última década, compartió con la revista Vogue Latinoamérica la historia de como alcanzó el sueño de tener esa obra de la artista mexicana.

En esa entrevista, la cantante explicó por qué Frida se convirtió en una figura clave tanto en su vida personal como en su carrera.

Su admiración por Frida Kahlo comenzó cuando era estudiante en Detroit. Durante una visita al Instituto de Artes de Detroit, acudió atraída por los famosos murales de Diego Rivera, pero terminó cautivada por unas pequeñas fotografías de la pintora mexicana.

“Lo que realmente llamó mi atención fueron estas pequeñas fotografías, que estaban algo escondidas, de esta hermosa mujer mexicana. Me cautivó el aplomo que ella tenía y su belleza única. Realmente me conmovió y se volvió para mí como una especie de musa eterna”, señala a Vogue.

Aquella primera impresión no fue pasajera. Años después, ya instalada en Nueva York para perseguir su carrera artística, volvió a encontrarse con la imagen de Frida de una manera inesperada.

Mientras caminaba por una feria callejera durante sus primeros minutos en la ciudad, encontró una postal del mismo autorretrato que había visto años atrás. Ese encuentro reforzó una promesa que terminaría marcando su historia como coleccionista.