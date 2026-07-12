Madonna revela cómo consiguió un autorretrato de Frida Kahlo

La cantante estadounidense Madonna compartió una de sus obras de arte favoritas del mundo: un autorretrato de Frida Kahlo.
A tan solo unos días de que la llamada Reina del Pop publique su nuevo álbum Confessions II, el que es quizá su mejor disco en la última década, compartió con la revista Vogue Latinoamérica la historia de como alcanzó el sueño de tener esa obra de la artista mexicana.
En esa entrevista, la cantante explicó por qué Frida se convirtió en una figura clave tanto en su vida personal como en su carrera.
Su admiración por Frida Kahlo comenzó cuando era estudiante en Detroit. Durante una visita al Instituto de Artes de Detroit, acudió atraída por los famosos murales de Diego Rivera, pero terminó cautivada por unas pequeñas fotografías de la pintora mexicana.
“Lo que realmente llamó mi atención fueron estas pequeñas fotografías, que estaban algo escondidas, de esta hermosa mujer mexicana. Me cautivó el aplomo que ella tenía y su belleza única. Realmente me conmovió y se volvió para mí como una especie de musa eterna”, señala a Vogue.
Aquella primera impresión no fue pasajera. Años después, ya instalada en Nueva York para perseguir su carrera artística, volvió a encontrarse con la imagen de Frida de una manera inesperada.
Mientras caminaba por una feria callejera durante sus primeros minutos en la ciudad, encontró una postal del mismo autorretrato que había visto años atrás. Ese encuentro reforzó una promesa que terminaría marcando su historia como coleccionista.
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“Era de esta pintura. Eran mis primeros cinco minutos en Nueva York y la primera persona que vi fue Frida. Desde ese día me prometí que algún día tendría ese cuadro”, contó.
La oportunidad llegó once años después, cuando la obra salió a subasta y Madonna pudo comprarla.
Durante la entrevista, Madonna mostró el cuadro y explicó que se trata de una de sus piezas favoritas.
“Esta noche les mostraré una de mis piezas favoritas de todo el mundo. Es una pintura que Frida Kahlo pintó ella misma. A menudo se autorretrataba con monos sobre los hombros”, comentó antes de compartir una de las anécdotas sobre la vida de la pintora que más la ha intrigado.
La cantante recordó la historia de los monos que Frida criaba como mascotas y aseguró que, según la versión que ella conoció, estos reaccionaban cuando Diego Rivera le era infiel, alertándola de las relaciones extramaritales del muralista.
Aunque esa anécdota forma parte del imaginario popular alrededor de la pareja y no está documentada por historiadores como un hecho comprobado, refleja el interés de Madonna por la compleja vida de la artista.
Más allá del valor artístico de la pintura, Madonna aseguró que Frida Kahlo representa un símbolo de resistencia para las mujeres creadoras.
“Si eres una artista en apuros, una mujer que lucha por salir adelante y te sientes una marginada, entonces puedes llegar a identificarte con Frida. Ella simplemente transmite un aire de ‘no te metas conmigo’. Así que me da mucha fuerza”, expresó.
No es la primera vez que Madonna manifiesta su admiración por la pintora mexicana. Desde hace décadas ha hablado de la influencia de Kahlo en su vida y ha reunido una importante colección de arte que incluye obras de artistas como Pablo Picasso, Fernand Léger, Man Ray, Tamara de Lempicka y Damien Hirst.
Sin embargo, el autorretrato de Frida ocupa un lugar privilegiado por la historia personal que lo acompaña y por el significado que tiene para ella como mujer y artista.