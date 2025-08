Madonna rinde homenaje a los diseñadores de Barbie que murieron en un accidente

Este fin de semana, Madonna reeditó su canción Dress You Up para un lanzamiento digital de tres pistas en honor a su 40 aniversario y dedicó el lanzamiento a los diseñadores que crearon ediciones especiales de Barbie inspiradas en personalidades com o Madonna, Cher, Victoria Beckham, Lady Gaga y Frida Kahlo.

La canción, que fue el último sencillo del álbum Like a Virgin, se lanzó el 31 de julio de 1985. “Sigue siendo apreciada por generaciones enteras por este clásico del baile atemporal”, se agregó en el mensaje.

Las pistas del álbum incluyen Dress You Up Remix/Edit, Dress You Up the 12 Formal Mix y Dress You Up the Casual Instrumental Mix.

Paglino y Grossi eran pareja y socios. Fundaron Magia 2000 en 1999, una empresa que diseña muñecas Barbie personalizadas. También crearon la Convención Italiana de Muñecas en 2011, el mayor evento de muñecas de moda de toda Europa.

La empresa logró establecer una sólida colaboración con Mattel, consolidándose como un referente mundial para los coleccionistas de Barbie.

Los diseñadores murieron el 27 de julio cuando un hombre de 82 años conducía en sentido contrario en la autopista A4 Turín-Milán.

Ambos hicieron historia al convertirse en los primeros artistas no estadounidenses en diseñar un accesorio para la icónica muñeca.