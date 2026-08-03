Madonna y Kylie Minogue cantan juntas en el World Pride Ámsterdam

En la ciudad de Ámsterdam, Madonna se presentó como parte del World Pride que se realiza en la ciudad de Países Bajos y no lo hizo sola, ya que contó con la compañía de Kylie Minogue.

La Reina del Pop quien se encuentra promocionando su más reciente álbum Confessions II subió al escenario del AFAS Live, interpretó siete canciones de su LP y al momento de cantar “Love Sensation” lo hizo junto a la diva pop originaria de Australia.

Madonna subió con un outfit morado, respetando los colores de su nueva era, mientras que Kylie lo hizo con uno del mismo color e incluyó pantalones plateados.

La canción fue interpretada mientras sus nombres aparecían en las pantallas y las luces estroboscópicas hacían juego con la música que sonaba.

Pero eso no fue todo, ya que también Madonna volvió a cantar el tema “Sorry” por primera vez en 18 años, situación que tuvo amplía conversación en las redes sociales.

Recordemos que a lo largo de los años, Madonna y Kylie Minogue han sido cabezas de la música pop en el mundo. Aunque los fandoms, hace algunas décadas, las ponían a competir, ambas figuras han mostrado su admiración mutua en los lugares en los que se presentan.

No fue hasta este año que las reinas del pop se juntaron para hablar sobre sus carreras, en The Graham Norton Show, y sobre una posible colaboración.