“Es fundamental comprender que mi hijo no intentó quitarse la vida. La última noche que compartimos, nos abrazamos con cariño y recordamos cuánto nos amábamos mutuamente. Él me aseguró que nos veríamos en la mañana. Desconozco los eventos que sucedieron después de nuestro último encuentro. Lo que sí sé es que dejó su cabeza reposando sobre el escritorio donde solía trabajar, se sumió en el sueño y no volvió a despertar”, confesó la madre. “Tal vez con el tiempo se revele que una trágica y accidental sobredosis haya sido la causa, pero es importante entender que Angus no intentó abandonar este mundo”.

Con esta revelación, la madre de Angus Cloud arroja luz sobre la compleja realidad que rodeó la partida de su hijo. Queda claro que su intención no era decir adiós, sino más bien abrazar un futuro que, trágicamente, ya no pudo ser.