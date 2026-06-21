‘Magallanes’ el filme con el que Gael García regresa al cine este 2026

Gael García Bernal llega a la Cineteca Nacional con Magallanes, la épica histórica del director filipino Lav Díaz que recorrió los festivales más prestigiosos del mundo antes de tocar suelo mexicano. Será a partir del 26 de junio, el público podrá ver en pantalla grande al actor mexicano dar vida al explorador portugués Fernando de Magallanes. La cinta narra las campañas coloniales de Magallanes en el Sudeste Asiático durante el siglo XVI, desde la conquista de Malaca en 1511 hasta su muerte en batalla. Con 164 minutos de duración y diálogos en español, portugués, cebuano y francés, la película construye un retrato íntimo y políticamente cargado de uno de los exploradores más célebres de la historia, detalla infobae.com

García Bernal se enteró del proyecto a través del productor Joaquim Sapinho. Tras reunirse con él y con el productor Albert Serra en Berlín, viajó a Lisboa para encontrarse con Díaz y confirmar su participación. Como Magallanes era portugués, el actor mexicano tuvo que aprender el idioma desde cero para el rol. No fue el único del reparto en asumir ese reto: Hazel Orencio, quien interpreta a Juana, aprendió cebuano —lengua nativa de las Filipinas— con la ayuda de un hablante nativo del equipo. Un dato que no pasará desapercibido para los fanáticos será Dario Yazbek Bernal, hijo de Gael, quien también aparece en el reparto como Duarte Barbosa. Uno de los elementos que más ha generado debate es la interpretación de Díaz sobre Lapulapu, el datu de Mactán reconocido oficialmente en Filipinas como el primer héroe nacional.

La cinta narra las campañas coloniales de Magallanes en el Sudeste Asiático durante el siglo XVI.