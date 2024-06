De acuerdo con unotv.com, el regreso al estudio fue un viaje lleno de nostalgia y emoción, y los cantantes unen fuerzas con amigos cantautores y compositores para crear música que resuene tanto con los fans antiguos como con las nuevas generaciones.

Después de años de giras y conciertos que celebraban sus grandes éxitos, la banda sintió que era el momento adecuado para traer algo fresco y nuevo a la mesa.

“Fue diferente, yo no consideraría que estamos entrando a un género distinto que no sea el pop porque no es un tema urbano, sino que tiene ciertos tintes. Mauri le puso ahí junto con George Noriega, el productor, ese toque latino. Yo diría que es un pop muy Magneto al estilo latino”, dijo Alan.