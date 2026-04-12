Mägo de Oz desata su magia y clausura la Semana de la Moto Mazatlán 2026

MAZATLÁN._ Entre guitarras potentes, violines vibrantes y una conexión total con el público, Mägo de Oz ofreció un espectáculo memorable para cerrar la Semana de la Moto Mazatlán 2026, evento que tuvo como sede la Plaza de la Moto, en el Centro de Convenciones.

La agrupación española llegó al puerto como parte de su gira 2026, centrada en su más reciente producción Malicia: La noche de las brujas, con la que han renovado su propuesta musical sin dejar de lado los temas que los han convertido en referentes del folk metal en español.

La noche arrancó con “Abracadabra”, encendiendo de inmediato a los miles de asistentes que se dieron cita para el cierre del evento biker más importante del puerto. Sin embargo, los primeros acordes se vieron empañados por algunos problemas técnicos que obligaron a hacer ajustes en el sonido, situación que fue sorteada con profesionalismo por la banda.

Ya con el ritmo recuperado, el grupo interpretó “Ríos de lágrimas”, tema que, según compartieron con el público, está inspirado en la catástrofe ocurrida en su país, España, que fue la tragedia ecológica y social provocada por el hundimiento del petrolero Prestige en las costas de Galicia en 2002, lo que dio paso a uno de los momentos más emotivos del concierto.

El repertorio avanzó con piezas como “Y ahora voy a salir” y “Nos han robado la primavera”, que fueron coreadas por un público entregado de principio a fin.

La atmósfera festiva se mantuvo con canciones cómo “La noche celta” y “La danza del fuego”, donde la energía sobre el escenario se contagió entre los presentes.

Uno de los momentos especiales de la velada fue cuando la banda presentó a cada uno de sus integrantes: Txus Di Fellatio en la batería,y líder de la banda española de folk metal desde su formación en 1988, quien estuvo acompañado por Mohamed, Francesco Antonelli, Diego Palacios, Xana Lavey, Jorge Salán, Fernando Mainer, Ix Valieri, Víctor de Andrés y su vocalista Rafa Blas, quienes fueron ovacionados por la audiencia.

El concierto también incluyó “Hasta que el cuerpo aguante”, “El vals de las almas rotas”, entre otras, reforzando la conexión emocional con sus seguidores, quienes no dejaron de cantar y levantar las manos.

En la recta final, la banda echó mano de sus clásicos más esperados, “La costa del silencio”, y “Molinos de viento” que provocaron una auténtica euforia colectiva, preparando el terreno para el cierre perfecto.

Y fue con “Fiesta pagana” que Mägo de Oz puso el broche de oro a la Semana de la Moto Mazatlán 2026, desatando una celebración multitudinaria que combinó música, hermandad biker y pasión por el rock.

Show de drones

Como broche final de la velada, el cielo de Mazatlán se iluminó con un espectacular show de drones que dibujó figuras alusivas al motociclismo y al espíritu del evento, arrancando aplausos y asombro entre los asistentes.

La coreografía aérea marcó el cierre oficial de la Semana de la Moto Mazatlán 2026, dejando un ambiente de emoción y expectativa, mientras los organizadores agradecían la asistencia e invitaban a todos a reencontrarse en la próxima edición.