Maite Perroni niega estar embarazada

“No es verdad y el día que eso suceda yo voy a ser la primera en compartirlo porque sería una bendición y sería la mujer más feliz del mundo, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su momento y ahora no es así”, dijo la ex RBD en una entrevista con la revista Quién.

Y aunque Perroni sabe los riesgos de ser famosa, no está de acuerdo con que publiquen sin ningún fundamento: “Con los años uno va comprendiendo cómo funciona este medio, pero desafortunadamente no deja de sorprenderme la irresponsabilidad que existe al replicar notas sin fundamento, sin verdad y sin conocimiento”.

Maite no sólo confesó que no sería mamá próximamente, también aclaró que tampoco tiene planes de vender la noticia a ninguna revista como se había comentado. “No, véanla y se darán cuenta que no es así”, dijo muy segura.

Por otro lado, reveló que tiene nuevos proyectos y un poco diferentes a lo que sus fans estaban acostumbrados, ya que que acaba de firmar con Pantaya, la única plataforma que crea contenido en español para la comunidad latina en Estados Unidos. Con ellos se encargará de crear diversas producciones, por lo que se encuentra muy feliz y emocionada.

“Acabo de firmar con Pantaya un contrato que nos va a permitir colaborar juntos para producir contenidos en la plataforma en sociedad con otras y que nos ayudarán a potencializar lo que ellos producen”, mencionó Perroni.

“Para mí es un reto y una responsabilidad muy grande que me llena de ilusión y me enorgullece muchísimo poder ser parte de ese equipo de personas, queremos lograr generar contenido diferente que haga un impacto en nuestra comunidad”, dijo la artista. Es importante mencionar que esta no es la primera vez que Maite Perroni trabaja detrás de las cámaras, pues fue productora en España con la película Sin ti no puedo.