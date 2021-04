Maldita lisiada: cómo surgió la icónica frase de Itatí Cantoral en María la del Barrio

Seas chico o grande, hayas visto “María la del barrio” o no, la frase quedó marcada en la historia, y con el paso del tiempo, internet la revivió para colocarla en forma de meme, gif o un fragmento de video que haría reír a quien lo viera.

La sola expresión se hizo famosa por sí misma, pero nadie sabía, a ciencia cierta, si fue una interpretación del guión o salió del ronco pecho de Itatí Cantoral, que en ese momento solamente tenía 20 años de edad.

Esta duda fue resuelta por la actriz durante una entrevista radiofónica en la cadena W Radio, cuando fue cuestionada sobre las repercusiones en su vida y las de su familia, así como el origen de esta frase, esto de acuerdo con información de Infobae.

Aseguró que su hija, quien actualmente tiene 12 años, es reconocida en la escuela porque su mamá es quien le da voz a la “Maldita lisiada”. Posteriormente aclaró el verdadero origen de esta frase:

“Estaba escrito, fui dirigida por Beatriz Sheridan. Yo tenía en aquella época 20 años, entonces era bastante joven, entonces no tenía ese (...) ni me dejaban tampoco cambiar los textos”, indicó Cantoral.

Además, afirmó que ella no buscaba ni esperaba tener el impacto con aquella frase. Los escritores de la telenovela lograron impactar en el guión al colocar esas palabras, pero la interpretación fue una suma que provocó la fama internacional, pero para Itatí Cantoral fue una acción divina.

“Fue algo que vino de Dios. Estas como grandes cosas que son inexplicables, que dices ¿pero cómo? (...) Si lo hubiera planeado, como he planeado otros éxitos de mi carrera y no se me han dado tal cual. O sea, tú puedes planear muchas cosas y entregar muchas cosas y todo, pero la última palabra que te da ese hit, ese éxito que te distingue de los demás, sí es un halo divino”, refirió la histriona.

Ese momento, entre 1995 y 1996, le cambió por completo la vida, sin saberlo. A más de 25 años desde la icónica frase, sigue vigente. Entre memes y recurrentes gritos callejeros que repiten el diálogo, así como aquel comercial donde publicitó la serie de Netflix Orange is the New Black, todas las plataformas mantienen vigentes esas dos palabras juntas que han escalado en diferentes niveles.