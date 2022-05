$!Maluma da concierto histórico en Medellín junto a Madonna y Grupo Firme

Maluma llevó a Madonna para cerrar con broche de oro el concierto que dio este sábado por la noche en su tierra; Medellín fue testigo de un concierto histórico en el que también México estuvo presente con la música de Grupo Firme.

Trascendió que 50 mil personas se dieron cita a este concierto que llevó por nombre Medallo en el mapa, y fue todo un éxito, tanto que Maluma ya prometió una próxima versión en 2023. Pues ha sido toda revolución ya que se pudo ver en diferentes partes del mundo gracias a que se transmitió por Prime Video.

El cantante colombiano se presentó después de 11 años en el estadio Atanasio Girardot, donde interpretó sus más grandes éxitos en un show que tuvo una duración de tres horas, y que estuvo lleno de invitados especiales que acompañaron al intérprete de Hawái sobre el escenario.

La primera la primera en subir al escenario fue Abril, una joven cantante que, luego de haber ganado un concurso de talento para acompañar a su ídolo en este día, tuvo la posibilidad de interpretar a ‘Cositas en la USA’. Mientras que minutos más tarde la sorpresa la dio Feid, con quien el ‘Pretty Boy’ hizo bailar a los asistentes al ritmo de ‘Mojando asientos’ y otras canciones.

“Yo soy tu fan, perro”, fue una de las frases con las que Maluma agradeció la presencia de ‘Ferxxo’ en su concierto, el cual estuvo cargado de luces y juegos pirotécnicos.

Luego de esto el turno fue para Wolfine, un artista local con el que la joven estrella colaboró hace más de tres años para el sencillo ‘Bella’ y con quien ha estado en varias presentaciones desde entonces.

Otro que no podía faltar en la lista de invitados fue Blessd, joven promesa del género que, entre otras cosas, agradeció a Maluma por el apoyo que le ha brindado y por impulsar una carrera musical: según Billboard, es de las más prometedoras del género urbano

“Este es el sueño más chimba que he tenido en mi vida. De verdad, Medellín, los extrañé mucho. Es increíble que tuvieran que pasar 11 años de carrera para poder pisar el Atanasio Girardot, pero Dios sabe cómo hace sus cosas, definitivamente. Lo que fácil viene, fácil se va y yo soy lo que soy hoy en día gracias a mi ciudad, a Medellín. Ustedes se han encargado de moldearme como artista, como ser humano y, si les soy sincero, he visitado muchísimos lugares en el mundo gracias a mi música, pero no hay nada más chimba que Medellín. Yo nací aquí y muero aquí”, expresó el cantante de 28 años, luego de cantar junto a sus colegas.