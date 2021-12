Mamá de Eleazar Gómez sale en defensa de su hijo tras sus actos de violencia

“Lo dejó pobre, imagínate”, declaró Melissa. Respecto a la suma de dinero que habría recibido la modelo peruana, la madre del cantante no quiso revelar la cantidad exacta, pero confesó que fue una importante suma: “Mucho, no te puedo decir cuánto, pero sí fue bastante”, comentó ante las cámaras de Venga la Alegría.

“Si la golpeó o no la golpeó sería por algo ¿no?, porque él de la nada no golpea a nadie”, dijo. Un reportero se atrevió a preguntarle si creía que Tefi Valenzuela habría provocado la reacción del actor, a lo que la señora respondió: “Obviamente”.

La fuerte aseveración de Melissa Sánchez impactó debido a lo preocupante que puede ser externar un punto de vista de esa magnitud sin considerar la ley, pues la violencia contra la mujer es injustificada en cualquier contexto.

De hecho, el propio Eleazar se enfrentó a la justicia mexicana por los golpes que admitió cometer en contra de su ex pareja, recibió una sentencia, pagó la reparación del daño y salió en libertad condicional por tres años, por esa razón.

La madre de Eleazar Gómez explicó que el nombre de la modelo no ha sido mencionado en su casa desde que el actor de Atrévete a soñar salió de prisión a finales del pasado mes de mayo. También apuntó que no está y estaría dispuesta a perdonar a Valenzuela, si ella tuviera la culpa de algo, por los actos que llevaron a su hijo a estar tras las rejas.

“¡Obviamente!, ni como madre ni como nada, yo no puedo perdonar porque no soy Dios [...] le quiero... mejor no digo qué le quiero hacer...”, externó.

Doña Melissa también compartió con los medios presentes cuál fue su primera impresión de Tefi Valenzuela cuando se la presentó su hijo: “El día que la conocí, ¿qué te puedo decir?, no me cayó nada bien... algo traía que no me cayó bien. La vi nada más un rato y con un rato me bastó”, añadió.

El video fue recuperado por Venga la Alegría en su cuenta de Instagram, donde los usuarios de la plataforma externaron sus puntos de vista ante las fuertes declaraciones de la madre de Eleazar Gómez. Los comentarios reflejaron un contundente rechazo a la opinión de la señora y los actos de violencia.