No es el único reggaetonero que se suma a la campaña del candidato conservador, también lo hicieron Anuel AA y Justin Quiles.

“Durante los últimos 30 años Maná ha apoyado y defendido los derechos de los latinos en el mundo. No existe negocio o promoción que valga más que la dignidad de nuestra gente. Por eso, hoy Maná decidió bajar su colaboración con Nicky Jam de “Pies a Cabeza” de todas las plataformas digitales”, publicó la agrupación en su cuenta oficial de Instagram, junto con una imagen que dice Maná no trabaja con racistas.

“Es un honor conocerlo, señor presidente. De donde yo vengo la gente no conoce a los presidentes, así que estoy contento y tengo suerte de poder decir esto: lo necesitamos. Lo necesitamos de vuelta, necesitamos que sea el presidente nuevamente”, expresó Nicky, aunque se supo que Trump no lo conoce, pues en el mitin lo confundió con una mujer y externó abiertamente que no lo conocía ni a él ni a sus colegas, pero que sabía que eran leyendas en Puerto Rico.

Las reacciones no se hicieron esperar, tanto a favor como en contra.

“Terrible que metan la música en el medio de la política, creo que más racista es esto, bajar música, dejar de tratar a alguien o este tipo de cuestiones solo porque piensan diferente... Sorry pero eres más parte del problema de lo que crees”, expresó Emiro A Molina.

“Apoyo tota por su decisión, @manaoficial para su gente honesta y trabajadora”, escribió Olimpia Musical.

“Yo como mexicano, nacido en el estado de México y nacionalizado estadounidense, y siendo fan de maná desde los 13 años de edad, respeto la decisión de la banda, pero mi voto como mexicano lo tiene Trump”, manifestó Jezrael Gutiérrez.