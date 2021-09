Maná relanza su éxito ‘El reloj cucú’, junto a Mabel

Fue el vocalista de Maná, Fher Olvera, quien dio a conocer la noticia a través del programa “Venga la Alegría”, donde habló del relanzamiento de El reloj cucú y señaló que eligieron cantar con la joven de 12 años, quien saltó a la fama tras participar en el reality show.

“Es de las canciones que más me conmueven, que más me han pegado en la piel... Mabel que está empezando y con una carrera muy sólida, todavía un poco desconocida, seguramente va a ser muy famosa. La vimos que llegó a la final de La Voz Kids con una interpretación que tú no puedes dar crédito, yo pocas veces he escuchado a una cantante como Mabel, te lo digo de corazón”, señaló el integrante de la banda.

El intérprete también mencionó que la nueva versión de la canción será incluida en un nuevo disco de duetos. Y señaló que ya salieron a la luz algunas de sus colaboraciones, como las de Sebastián Yatra y Pablo Alborán.

Sobre el encuentro con Mabel, Fher Olvera señaló que quedaron sorprendidos con el talento de la joven.

“Hicimos unas pruebas en Puerto Vallarta en nuestro estudio, se nos enchinó la piel y nos quedamos como: ‘Wow, ¿es cierto lo que estamos escuchando?’”.