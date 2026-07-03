Maná se presentará en el medio tiempo del México vs Inglaterra

Maná volverá este domingo al Estadio Ciudad de México para encabezar el espectáculo oficial de medio tiempo del último encuentro del torneo que se disputará en la capital del país, el México vs Inglaterra, de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La agrupación tapatía confirmó que se presentará como parte de las amenidades de la fiesta futbolera del domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

Se espera que la banda originaria de Guadalajara y liderada por Fher ofrezca un show con algunos de sus más grandes éxitos.

Con esta nueva presentación, la banda integrada por Fher Olvera, Alex González, Sergio Vallín y Juan Calleros se convertirá en el único artista en participar tanto en la apertura del Mundial como en el espectáculo de medio tiempo del último partido celebrado en la Ciudad de México.