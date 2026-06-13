Manifiesta Ariana Grande su molestia e indignación con ICE, por usar su música

La intérprete no ocultó su descontento y decidió confrontar directamente a las instituciones gubernamentales a través de las plataformas digitales, sumando su voz a un grupo cada vez más grande de celebridades musicales que exigen un alto al uso de sus obras en contextos relacionados con las políticas migratorias vigentes.

El motivo de la molestia radica en la utilización no autorizada de una de sus canciones recientes dentro de materiales audiovisuales oficiales que muestran detenciones de personas indocumentadas.

El uso de la música popular con fines propagandísticos o políticos ha vuelto a encender el debate en la industria del entretenimiento. En esta ocasión, la superestrella internacional Ariana Grande se ha colocado en el centro de la escena mediática al manifestar su total indignación en contra de la Casa Blanca y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

O perfil oficial da Casa Branca no TikTok postou isso aí usando “bye” no vídeo e Ariana Grande se pronunciou: “Por favor, nunca usem minha música em relação a essa barbaridade desumana e hedionda. Foda-se o ICE!” Eles ocultaram o comentário dela. pic.twitter.com/B3FWeXhwlj

El conflicto escaló de manera pública cuando la cuenta oficial de la Casa Blanca en la plataforma de videos cortos TikTok publicó un clip promocional del ICE, señala elimparcial.com

En dicho material, diseñado para difundir las acciones de la dependencia en materia de control fronterizo, se incluyeron imágenes explícitas de operativos de seguridad y arrestos a presuntos migrantes ilegales.

Como fondo musical de estas secuencias de detención, la administración utilizó el tema Bye, una de las pistas pertenecientes al catálogo musical de Ariana Grande.

La reacción de la estrella del pop fue inmediata y contundente. Lejos de emitir un comunicado de prensa tradicional a través de sus representantes, la artista optó por dejar un comentario directo en la publicación de TikTok de la Mansión Ejecutiva, exponiendo su enojo ante millones de usuarios.

En su intervención escrita, Grande calificó el mensaje que promueve la dependencia federal mediante su arte como algo negativo y fuera de lugar.

“Barbárico, inhumano y atroz sin sentido”, escribió la cantante directamente en la publicación para definir el contenido del video promocional.

Por otra parte, la narrativa institucional de las publicaciones emitidas por la Casa Blanca y el ICE defiende una postura radicalmente opuesta a la de la intérprete. De acuerdo con los textos y descripciones que acompañan a estos videos informativos, las autoridades expresan de manera recurrente que gracias a la implementación de estos estrictos operativos de seguridad se ha logrado consolidar una frontera más segura.

Con esto, el aparato de comunicación oficial mantiene y defiende la línea de acción anti inmigrante que Donald Trump estableció desde su primer mandato presidencial.

Ante el revuelo digital ocasionado por el reclamo de Ariana Grande, el medio estadounidense especializado en espectáculos TMZ logró obtener una postura oficial por parte del gobierno. La portavoz de la Mansión Ejecutiva, Abigail Jackson, ofreció declaraciones exclusivas en las que respondió directamente a los adjetivos utilizados por la cantante en la sección de comentarios de Tik Tok.

El posicionamiento de la intérprete de Thank U, Next no es un hecho aislado dentro de su trayectoria pública. Desde hace varios años, Ariana Grande se ha mostrado abiertamente como una firme opositora a las redadas masivas y a las políticas de deportación orquestadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

La cantante ha utilizado diversas plataformas de alta visibilidad para visibilizar su descontento político. Un ejemplo de ello ha sido su participación en alfombras rojas de gran relevancia internacional, tales como los Globos de Oro, eventos en los que la artista ha portado de manera visible en su vestimenta el distintivo pin con el lema “ICE OUT”, una campaña que exige el cese de las actividades de dicha agencia de seguridad.