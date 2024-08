La historia de Anna y Jake en ‘Viernes de locos’ no siguió al parecer y será el actor filipino Manny Jacinto quien dará vida al esposo de Lindsay Lohan en la secuela de esta película.

Viernes de locos o Freakier Friday la protagonizan Jamie Lee Curtis y a Lindsay Lohan y revelaron en una entrevista con el medio estadounidense Entertainment Weekly que Anna Coleman, personaje de Lohan, estará casada con Manny Jacinto, de quien aún se desconoce el nombre de su personaje.

“Manny interpreta al esposo de Lindsay. Pero eso es todo lo que podemos decir”, dijo Curtis (quien da vida a Tess Coleman) al medio, mientras que Lohan agregó: “Manny es encantador. Muy divertido”

Manny Jacinto es un actor filipino-canadiense de 36 años a quien quizás reconozcas por su papeles en series The Acolyte, The Good Place, Nine Perfect Strangers y por interpretar a Fritz en Top Gun: Mavercik.