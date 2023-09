“Se tiene que lograr un equilibrio entre el aspecto artístico y el negocio. No hay una estrategia, cada artista tiene sus propias estrategias.

Los equipos son muy importantes, y lo primero: una, es tener mucha pasión siempre, 24-7, y que haya un 50 por ciento artista y 50 por ciento equipo, y si hacen un 100 por ciento la rompen”, dijo Ana Luisa Gómez.

“Tienen que tener pasión y confianza mutua, creer uno del otro, el éxito lo tienes que buscar a diario”, aseguró.

Los desafíos

Por su parte, el cantante de Regional Mexicano Chuy Lizárraga expresó que ha tenido muchos desafíos a lo largo de su trayectoria que ha sabido sobrellevar.

“Desafíos hay muchos... detrás de lo que pasa con un artista existen muchos desprecios, mucho buscar, pero poco a poco se te van abriendo las puertas”, dijo Lizárraga.

“Yo vengo del cassette, y de la piratería, y la verdad gracias a Dios existía, porque hubo mucha oportunidad de que fuera escuchado”, recordó.

Aseguró que hay que avanzar sin rencores y siempre buscando encontrar los objetivos.

“Tienes que ir avanzando sin rencores, por ejemplo, nunca he grabado una canción de él (Horacio Palencia), no me ha dado... Hay gente de todo, hay gente que te ayuda y hay otra que no, ahí vas lidiando confirme te va dando la experiencia”, dijo.

“Te tiene que gustar muchísimo lo que haces... Lo más importante aquí es que se pierde a veces a la familia, aquí se pierde mucho, porque andas en giras con mucha gente que te adula, y cuándo llegas a casa, pues te chingas porque ahí no, ahí no hay adulaciones y tienes que saberlo”, aseguró.

Los ponentes hablaron sobre las colaboraciones como parte esencial de esta industria.

“Sin duda la música ha ido cambiando, la forma en que la gente consume música, yo inicié con mi primera composición con la Banda Santa Rosa, fue la primera banda que me grabó un canción, en aquel entonces, me pagaron 500 pesos, y salí muy contento con esa paga, que solo me alcanzó para unos tenis nuevos y el taxi, y pues para seguir grabando en la maqueta que me regaló mi abuelo... tuvieron que pasar 7 años cuando gracias a Dios La Arrolladora Banda El Limón me grabó una canción”, recordó Horacio Palencia, quien despertó este martes con la noticia de que está nominado como Mejor Compositor en los Latín Grammys, que tendrán como sede que en Sevilla, España, el 17 de noviembre.

“Siempre hay que buscar oportunidades, yo busqué, y recuerdo que en una ocasión yo andaba caminando con mi CD en la mano, tomé un camión y me fui por allá a la Avenida Santa Rosa y di con las oficinas de la banda (La Arrolladora Banda El Limón), y pregunté por Fernando Camacho, que sabía que era especial, me acuerdo; pregunté por él y conseguí verlo, aunque me dijo que solo tenía 10 minutos. Escuchó mis canciones y me decía esa no, y así estuvimos, me dijo que sólo eran 10 minutos, se convirtieron en 3 horas, y de ahí para adelante vinieron más éxitos, en estos 19 años de trayectoria”, dijo Palencia.

Al final, los tres ponentes exhortaron a los presentes, entre ellos, artistas que van iniciando en este ambiente, a qué no decaigan en su ánimo a conseguir sus objetivos.

“Estamos haciendo buenos equipos y estamos haciendo buena música”, dijo.

Mantenerse sano

A su vez y por último Chuy Lizárraga les recomendó no hacer usó de sustancias nocivas para la salud.

“Algo muy importante, no usar drogas, el alcoholismo y las malas influencias, evítenlas, lo importante aquí es eso”, dijo Lizárraga.

Conexión México es un evento itinerante que es posible por la Feria Internacional de la Música de Guadalajara y Spotify que recorrerá en total siete ciudades del país, entre agosto y noviembre de 2023.