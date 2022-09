En su concierto anterior en Bogotá, Coldplay ya había sorprendido al público colombiano con una versión muy británica de La canción, el single que cantan J Balvin y Bad Bunny, demostrando que no le hacen el feo al género urbano, como otros artistas enraizados en el rock pop.

Coldplay dio sorpresas al público colombiano durante su concierto en Bogotá, como parte de la gira mundial Music of the Spheres, al invitar al escenario a Manuel Turizo.

Manuel Turizo no ha sido el único invitado al escenario por parte de los integrantes de Coldplay en esta gira, también Camila Cabello, H.E.R., Mariah the Scientist, Bea Miller, entre otros.