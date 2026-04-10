Marcan el ritmo Los Estrambóticos en la Semana de la Moto de Mazatlán

En un ambiente de algarabía y con una Plaza de la Moto encendida, la agrupación de ska, Los Estrambóticos ofreció una de las presentaciones más vibrantes dentro del programa de la Semana Internacional de la Moto Mazatlán 2026, consolidándose como uno de los momentos más destacados de esta jornada inaugural.

Desde minutos antes de su aparición, cientos de asistentes comenzaron a congregarse frente al escenario principal, generando una atmósfera de expectativa que fue creciendo conforme avanzaba la noche, siendo el momento de la llegada del grupo cuando con sus primeros acordes, la euforia de sus seguidores se desató, dando paso a un espectáculo cargado de ritmo, energía y una inmediata conexión con el público.

Con su característico estilo que fusiona el ska con otros géneros como el rock y el reggae, Los Estrambóticos desplegaron un repertorio que incluyó algunos de sus temas más emblemáticos, mismos que fueron coreados de principio a fin por los asistentes. La respuesta no se hizo esperar, donde la gente se unió con saltos, aplausos y bailes a esta fiesta, marcando cada momento del concierto, en una dinámica constante que mantuvo el ánimo en lo más alto.

El concierto avanzó entre coros y una conexión constante entre la banda y sus seguidores, quienes no dudaron en acompañar cada interpretación con temas emblemáticos como “La Herida”, “Camino” y “Peter Punk”, las cuales fueron recibidos con especial entusiasmo, mientras que canciones como “Soñar Contigo”, “30 Monedas, “El Mosquito”, “Todo va a estar bien”, “Mi Parte Viva” y un cover del tema “Pero qué necesidad”, de Jua Gabriel, aportaron ese matiz melódico que permitió al público corear al unísono, creando momentos de auténtica conexión.

De esta forma, el escenario principal de la Plaza de la Moto se transformó en un punto de encuentro donde convergieron motociclistas, turistas nacionales e internacionales, así como familias mazatlecas que aprovecharon la velada para disfrutar de la música en vivo.

Las luces, el sonido y la producción del evento contribuyeron a crear una experiencia envolvente, en la que la música fue el eje central de la convivencia.

A lo largo de la presentación, la agrupación demostró su experiencia sobre el escenario, manteniendo una interacción cercana con el público y generando momentos de complicidad que reforzaron el ambiente festivo, donde cada interpretación fue recibida con entusiasmo, confirmando el arraigo que la banda mantiene entre distintas generaciones.

La participación de Los Estrambóticos no solo aportó un componente musical de calidad, sino que también evidenció el papel que juega la Semana Internacional de la Moto como un evento que trasciende lo meramente motociclista, integrando espectáculos que enriquecen la oferta cultural y de entretenimiento del puerto.

Este tipo de presentaciones forman parte de una estrategia que ha permitido posicionar a Mazatlán como un destino atractivo durante esta temporada, generando una importante afluencia de visitantes y fortaleciendo la actividad económica en sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio local.

De esta manera, la música volvió a ser protagonista en una noche que reunió a miles de personas en torno a una misma experiencia, reafirmando el carácter festivo y la proyección internacional de uno de los eventos más representativos del puerto.