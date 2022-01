Marco Antonio Solís compara al Covid con el amor verdadero

“Yo no lo compararía con el Amor. El que a algunos no nos haya dado afortunadamente y gracias a Dios, no significa que no conozcamos el amor verdadero”, “Metáfora le llaman”, “Y hay muchos q lo han tenido hasta 3 veces y no aprenden”, son algunos de los comentarios que se leen en dicha publicación.

La Mansión Solís

Por otro lado, en diciembre del año que acaba de terminar, Marco festejó el primer año de su hotel, La Mansión Solís, mismo que abrió sus puertas en Morelia, Michoacán.

“El Hotel @MansionSolis cumplió UN AÑO y con ello se cumple y materializa sueños y metas. Fue una noche muy especial, llena de alegría sonrisas y muy gratos momentos. Gracias a todos por su cariño a este recinto”, escribió en su cuenta de Twitter.