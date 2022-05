De acuerdo al productor de cine, Jerry Bruckheimer reveló hace algunas horas vía The Sunday Times que el proyecto de Piratas del Caribe 6 sigue activa, después de años de haber sido anunciada, y a la que podría sumarse la actriz Margot Robbie, publicó vandal.com

Según lo que se había comentado antes, ésta película sería como una especie de reboot/secuela, no seguiría la línea principal, pero estaría ambientada en el mismo universo que la saga de Jack Sparrow.

Pero lo mejor de todo no ha sido la confirmación de que ese reboot de Piratas del Caribe va viento en popa, sino que también ha dejado la puerta abierta al regreso de Depp como el capitán Jack Sparrow. Algo inconcebible teniendo en cuenta que hace escasa semanas el mismo actor que dijo que jamás volvería a interpretar al personaje, ni por 300 millones de dólares: “En este momento no, pero el futuro todavía no se ha decidido”, dijo Bruckheimer.