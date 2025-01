Margot Robbie producirá la adaptación cinematográfica de ‘Stagtown’

Margot Robbie, como actriz ampliamente reconocida, tiene otra faceta notable: la de productora.

En 2014, fundó su propia productora audiovisual, LuckyChap Entertainment, con la que se unirá a Wattpad Webtoon Studios para adaptar a acción real Stagtown.

Este webtoon, creado por Punko, ha alcanzado un gran éxito, acumulando más de 18 millones de visitas en línea. En cuanto a la trama original, se trata de una historia de terror, tal como lo describe su sinopsis oficial: “Amada por los fanáticos por su trama que induce a pesadillas y su arte inquietante, la película seguirá a Frankie, Jeremy y Felix mientras descubren que algo está terriblemente mal en la ciudad de Stagtown e intentan escapar de los horrores que los residentes pasan todos los días ignorando”.

Con respecto al equipo detrás de cámaras, se confirmó que el audiovisual estará escrito y dirigido por Benjamin Brewer. Este cineasta ha sido responsable de los efectos visuales de la galardonada con el Oscar Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything Everywhere All at Once - 2022), protagonizada por Michelle Yeoh (Wicked), Ke Huy Quan (Love Hurts) y Jamie Lee Curtis (Halloween). En el rol de director, recientemente fue el realizador detrás de Arcadian, la cinta de suspenso protagonizada por Nicolas Cage (Longlegs). Además, Brewer es reconocido por su amplia experiencia dirigiendo videos musicales, habiendo trabajado con artistas como David Guetta, Justin Bieber y The Chainsmokers.

Jason Goldberg, el ejecutivo de Wattpad Webtoon Studios, expresó su emoción sobre el proyecto: “Stagtown de Punko ha capturado la obsesión de Internet con sus horrores imaginativos y su misterio adictivo. Estamos más que emocionados de asociarnos con LuckyChap, que aborda adaptaciones con cineastas singulares y una ambición innegablemente audaz. Tampoco podríamos estar más emocionados de dar vida a los sustos de Stagtown con Benjamin Brewer, un artista con una ingeniosa interpretación del material original que hará una película de terror que definirá a una generación”.

Mientras esperamos más novedades sobre esta adaptación, lo cierto es que Margot Robbie y su compañía también tienen otro ambicioso proyecto en marcha: la producción de Los Sims, la película basada en el popular videojuego desarrollado por Maxis y publicado por Electronic Arts en el año 2000. El proyecto contará con la colaboración de Amazon MGM Studios y Vertigo Entertainment (La gran aventura LEGO).