María Antonieta de las Nieves y Paola Montes de Oca hacen parodia de ‘La Sustancia’

Al igual que en el filme de Coralie Fargeat, Maria Antonieta de las Nieves recibe un paquete con el número 504, cifra que la identifica como cliente del experimento.

La campaña reúne a De las Nieves con Paola Montes de Oca , la actriz que la interpretó en la serie biográfica Chespirito: sin querer queriendo de HBO Max, en un cruce de universos televisivos, donde La Chilindrina se enfrenta a su versión rejuvenecida gracias a una misteriosa sustancia, al más puro estilo de la cinta protagonizada por Demi Moore .

El video, producido por HBO Max , recrea guiños una escena del exitoso thriller de terror corporal dirigido por Coralie Fargeat , que llega este mes al catálogo de la plataforma.

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves , célebre por su personaje de La Chilindrina en El Chavo del 8 , se reencontró con su “yo joven” en una parodia de la película La Sustancia .

Dentro, encuentra las tarjetas de instrucciones, el activador que aparece en la película y el recordatorio que afirma “Ustedes son una misma”.

Siguiendo la trama de La Sustancia, la actriz decide inyectarse el misterioso suero, lo que provoca su transformación en una versión más joven de sí misma.

Paola Montes de Oca aparece y ambas actrices exclaman al unísono: “¡Funcionó! Fíjate, fíjate, fíjate”, mientras sueltan la característica risa de La Chilindrina.

“Recuerda, debemos respetar el balance, somos una misma”, dice De las Nieves. A lo que Montes de Oca responde con una de las frases más célebres del personaje: “No oigo, no oigo, soy de palo. Tengo orejas de pescado”.

El comercial concluye con un guiño emotivo: ambas versiones de La Chilindrina deciden ver la película juntas en HBO Max.

“Mococha pechocha”, le dice María Antonieta a su compañera, utilizando un apodo cariñoso con el que Chespirito solía referirse a ella, señala infobae.com.

Paola Montes de Oca saltó a la fama tras ser parte de la serie Chespirito: sin querer queriendo, que retrata el camino a la fama del comediante Roberto Gómez Bolaños.

El público destacó el talento de la joven de 28 años para imitar a la perfección la voz de Maria Antonieta de las Nieves, éxito que atribuyó “gracias a los tips que le dio María Antonieta de las Nieves”.

La Sustancia narra la historia de Elizabeth Sparkle (Demi Moore), una ex estrella de televisión que, tras ser despedida por “ser demasiado mayor”, acepta participar en un experimento con un suero que promete devolverle la juventud.

El suero genera una versión más joven y “perfecta” de ella misma interpretada por Margaret Qualley, y ambas deben turnarse una semana en el mismo cuerpo. Cuando ese equilibrio se rompe, las consecuencias son grotescas y devastadoras.

Tras su estreno en el Festival de Cannes 2024, ganó el premio al mejor guion y se convirtió en un fenómeno de crítica y taquilla, logró recaudar más de 77 millones de dólares y tuvo cinco nominaciones a los Globos de Oro, con Demi Moore llevándose el galardón a Mejor Actriz de Comedia o Musical.

A partir de este 11 de octubre, La Sustancia llega a streaming a través de HBO Max.