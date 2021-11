María del Sol era ‘Monstruo de las Nieves’, en ‘¿Quién es la máscara?’

El primero en presentarse sobre el escenario fue Perezoso , seguido de Sapo que se perfila como el favorito por Yuri hasta el momento, pero Monstruo de las Nieves no se quedó atrás conquistando al público con su interpretación. Difundió El Heraldo de México.

Monstruo de las Nieves se convirtió entonces en la novena eliminada de la tercera temporada de ¿Quién es la máscara?, revelando que tras el personaje se encontraba la estrella de los años 80, María del Sol.

“En momentos difíciles me llevaste a mi infancia y me hiciste reír y me hiciste recordar momentos inolvidables. Eres muy especial y te llevo en mi corazón por siempre”, fueron las palabras de María del Sol a su personaje en el reality show.