María Vargas de Jalisco es la Miss Universo México 2026

María Vargas, de Jalisco, fue coronada Miss Universo México 2026 en Los Cabos, Baja California Sur, asegurando su lugar en el certamen global de Puerto Rico. La mazatleca Cristina Guillén destacó al avanzar a la semifinal, representando a Sinaloa con orgullo.

La representante de Jalisco recibió la corona de manos de Fátima Bosch, actual Miss Universo internacional, en una ceremonia celebrada en el Rancho Tierra Sagrada. Con este triunfo, la jalisciense, de 28 años, asegura su participación en el próximo certamen global en Puerto Rico.

El certamen inició con 32 candidatas de diversas entidades de la República. De ellas, dieciséis avanzaron a la semifinal tras la etapa en traje de baño. Quince fueron seleccionadas por el jurado y una obtuvo su lugar por voto del público.

Las finalistas adicionales incluyeron a Fernanda Abaroa, de Guerrero, en segundo lugar; Génesis Vera, de Veracruz, como tercera; Ximena Ochoa, de Ciudad de México, en cuarto; y Mariana Macías, de Michoacán, en quinto.