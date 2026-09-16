Mariachi Sinfónico: La Nueva Apuesta de Luis Alberto Fernández

Un nuevo álbum de música ranchera orquestada, en colaboración con el compositor Meme Solís, prepara Luis Alberto Fernández en Ciudad de México. Este proyecto busca fusionar mariachi con arreglos clásicos.
El cantante cubano-americano fusiona mariachi con orquestación en su próxima producción, mientras promociona el sencillo Obra Perfecta lanzado en Miami.
Este ambicioso proyecto fusiona la potencia del mariachi con la elegancia de arreglos orquestales, marcando una etapa de madurez artística para Fernández. A la par, el intérprete promociona su sencillo Obra Perfecta.
El tema tuvo su lanzamiento oficial en mayo desde Miami, en una presentación en vivo donde el público recibió con entusiasmo esta propuesta musical.
“Este ambicioso disco promete fusionar la potencia del mariachi con la elegancia de arreglos orquestales, marcando una etapa de madurez artística para el cantante dentro del género regional”, informó el equipo de producción del artista.
El sencillo es una ranchera bravía con arreglos tradicionales. Fue compuesto por el músico mexicano Gerardo Valenzuela.
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Una publicación compartida por Luis Alberto Fernández (@luisalbertomusic)
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La producción de Obra Perfecta se grabó en México, en los estudios del productor Pepe Ortega, ubicados en Tlalnepantla. Contó con la participación de músicos de sesión locales.
La lírica del tema es una oda a la belleza, fortaleza e inspiración que representa la mujer. Actualmente, Fernández y su equipo ultiman el videoclip oficial, que se filmó recientemente y se estrenará globalmente en plataformas digitales y canales de música durante las próximas semanas.