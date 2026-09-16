Mariachi Sinfónico: La Nueva Apuesta de Luis Alberto Fernández

Un nuevo álbum de música ranchera orquestada, en colaboración con el compositor Meme Solís, prepara Luis Alberto Fernández en Ciudad de México. Este proyecto busca fusionar mariachi con arreglos clásicos.

El cantante cubano-americano fusiona mariachi con orquestación en su próxima producción, mientras promociona el sencillo Obra Perfecta lanzado en Miami.

Este ambicioso proyecto fusiona la potencia del mariachi con la elegancia de arreglos orquestales, marcando una etapa de madurez artística para Fernández. A la par, el intérprete promociona su sencillo Obra Perfecta.