Mariah Carey anuncia oficialmente la temporada navideña con su clásico ‘It’s Time’

En el video, la cantante aparece vestida como ángel, acompañada del comediante Billy Eichner, quien interpreta a un elfo revoltoso que amenaza con cancelar la Navidad, generando situaciones divertidas y llenas de guiños navideños.

Como cada 1 de noviembre, Carey compartió en sus redes sociales su nuevo clip titulado “It’s Time” , con el que da el arranque simbólico de la temporada navideña.

La cantante estadounidense Mariah Carey declaró inaugurada la temporada navideña al lanzar el tradicional grito “It’s time”.

Este clip no solo simboliza el inicio de la Navidad, sino que también da inicio a su campaña navideña, que incluye conciertos, merchandising y su esperado tour de fin de año.

Este año, la cantante se unió al comediante y actor Billy Eichner para una nueva versión de la cuenta regresiva navideña, creada en colaboración con Sephora.

El vídeo comienza con Carey vestida de ángel anunciando que Halloween “fue un éxito rotundo”, antes de añadir con un guiño: “Pero ahora... ha llegado el momento”.

Su momento se ve interrumpido cuando descubre su tocador desordenado y grita: “¡Suéltame la sopa, ¿quién es el ladrón?”

Entonces aparece Eichner, vestido de elfo y con sus productos de belleza en la mano. “Malas noticias, Mariah Carey”, dice. “Los elfos están en huelga este año. Es la venganza de los elfos por hacernos pasar unas fiestas infernales. La ayudante de Santa renunció, y estoy empeñando todo esto para poder costearme la terapia con elfos”.

Carey no se inmuta. “No puedes cancelar la Navidad”, replica, antes de paralizar a Eichner y exclamar: “¡Es la hora!”, mientras empiezan a sonar las notas familiares de “All I Want for Christmas Is You”.