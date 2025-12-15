Mariah Carey cantará en la inauguración de los Juegos de Invierno el 6 de febrero de 2026

La cantante estadounidense Mariah Carey participará en la inauguración de los Juegos de Invierno Milán-Cortina que se celebrarán del 6 al 22 de febrero del próximo año.

El comité organizador confirmó su actuación en la apertura del evento en el estadio San Siro de Milán, convirtiéndose en la primera figura internacional anunciada oficialmente para el magno acontecimiento.

La estrella del pop estadounidense será una de las grandes protagonistas de la ceremonia de inauguración, aun falta de confirmarse el resto del elenco que la acompañará en Italia.

Mariah Carey tiene una trayectoria que la respalda por el gusto de varias generaciones y fue elegida por su voz inconfundible y su impacto global en la música pop, de acuerdo con unotv.com.

Los organizadores señalan que la artista encarna el espíritu del evento, cuyo tema central será “la armonía”, un concepto que busca unir culturas a través del deporte y el arte. Hasta ahora, sólo se había confirmado también la participación de la actriz italiana Matilda de Angelis.

Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, la ceremonia de inauguración se desarrollará de forma simultánea en cuatro sedes: Milán, Cortina d’Ampezzo, Livigno y Predazzo. En el estadio San Siro, casa del Inter y el AC Milán, se espera la asistencia de más de 60 mil espectadores, con boletos que van de los 260 a los 2 mil euros.

El director artístico Marco Balich adelantó que el espectáculo, de aproximadamente dos horas y media, será un homenaje al espíritu italiano, con referencias a figuras históricas como Leonardo da Vinci, además de un fuerte mensaje de paz para el mundo. También se rendirá tributo al “made in Italy”, incluyendo un reconocimiento al diseñador Giorgio Armani.

Además de que Mariah Carey cantará en la inauguración de los Juegos de Invierno, la organización prometió una experiencia única que combinará innovación, emoción y artistas de renombre internacional, posicionando a la inauguración de Milán-Cortina 2026 como uno de los eventos más esperados del calendario olímpico.