Mariah Carey da inicio a la Navidad 2026 con su tradicional ¡It´s Time!

A través de sus redes sociales, la intérprete compartió el mensaje ¡IT’S TIME!, acompañado de emojis festivos y el hashtag #SoldeJaneiroPartner, con el que anunció el inicio de una de las épocas más esperadas por sus fanáticos.

La Navidad ya comenzó para Mariah Carey. Como ocurre cada año, la cantante estadounidense dio la bienvenida a la temporada navideña este domingo 1 de noviembre de 2026 con una publicación en sus redes sociales que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

La publicación forma parte de una colaboración comercial con Sol de Janeiro y presenta diferentes elementos característicos de la temporada, además de incluir fragmentos de su exitoso tema All I Want for Christmas Is You, señala elimparcial.com

En el video, Mariah aparece en medio de una ambientación festiva y termina vestida de Santa Claus mientras promociona un producto de la marca.

La combinación de música navideña, humor y referencias a la Navidad convirtió nuevamente su anuncio en uno de los momentos más comentados del inicio de noviembre.

La cantante ha convertido esta publicación en una tradición anual que sus seguidores esperan cada vez que termina octubre.

Su canción All I Want for Christmas Is You, lanzada en 1994, se ha convertido en uno de los temas más representativos de las fiestas decembrinas y cada año regresa a las listas de popularidad durante noviembre y diciembre.

Por ello, el mensaje de Mariah no solo anuncia la llegada de la Navidad para sus fanáticos, sino que también da inicio a una temporada en la que su música vuelve a dominar las celebraciones.